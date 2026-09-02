وزير الخارجية يعزي نظيره الأردني في ضحايا حادث حافلة الركاب بجنوب سيناء

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم ٢ سبتمبر، أعرب خلاله عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرى للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على اثر حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع اليوم على طريق دهب–نويبع في جنوب سيناء وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الوزير عبد العاطي علي تقديم الجهات الوطنية المعنية كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين الضحايا الأردنيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ومن جانبه، قدم الوزير الصفدي خالص التعازي لمصر، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا من المواطنين المصريين، معربا عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية على ما أبدته من تضامن وتعاون فى هذا الظرف الأليم، وما قدمته من تسهيلات في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا.