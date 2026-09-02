وزير الخارجية ونظيره الأردني يقدمان التعازي في ضحايا حادث جنوب سيناء

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم 2 سبتمبر.

وأعرب “عبد العاطي” خلال الاتصال، عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة؛ إثر حادث انقلاب حافلة ركاب، وقع اليوم على طريق دهب - نويبع في جنوب سيناء، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الوزير عبد العاطي تقديم الجهات الوطنية المعنية كل التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين، واستكمال إجراءات نقل جثامين الضحايا الأردنيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ومن جهته، قدم الوزير الصفدي خالص التعازي لمصر، حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا من المواطنين المصريين.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية، على ما أبدته من تضامن وتعاون في هذا الظرف الأليم، وما قدمته من تسهيلات في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا.