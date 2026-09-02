الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

بحث السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مع آن سكو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وقف إطلاق النار وإغاثة غزة

واستعرض السفير فائد مصطفى خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، جراء استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات خطة السلام الشاملة، مع ضمان إدخال جميع المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع، ودعم جهود التعافي المبكر، والإسراع في إعادة الإعمار.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، تستند إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وتأتي هذه المشاورات في إطار استمرار الاتصالات العربية والدولية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتهيئة الظروف أمام مسار سياسي يقود إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.