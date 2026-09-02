صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي

كشف تقرير لصحيفة «لو باريزيان» عن تفاصيل مثيرة بشأن مخطط إجرامي يشتبه في أنه استهدف عددًا من الشخصيات البارزة في فرنسا، من بينهم نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب التقرير، كانت عصابة إجرامية تخطط لاختطاف عشرات الأشخاص، بينهم مغنٍ في موسيقى الراب، ورجال أعمال، إلى جانب عدد من لاعبي كرة القدم المعروفين، فيما ورد اسم مبابي ضمن قائمة المستهدفين المحتملين.

ويشتبه في أن العقل المدبر للمخطط هو شاب فرنسي-سويسري يبلغ من العمر 18 عامًا، يشار إليه باسم «كليمنت ل.»، وهو يقضي حاليًا عقوبة بالسجن في منشأة فيلبينت بمنطقة سين سان دوني، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالسطو المسلح والقوادة.

وأظهرت التحقيقات، وفق الصحيفة، أن المشتبه به واصل إدارة شبكة دعارة حتى أثناء وجوده خلف القضبان، مستعينًا بتطبيق «سناب شات» للتواصل وإدارة أنشطته. وتمكن المحققون من تتبع تحركات الشبكة وأنشطتها خلال شهر أبريل الماضي.