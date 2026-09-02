مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل حضور مصر للطيران ومشاركتها الفاعلة في المنظمات والكيانات الدولية المعنية بصناعة النقل الجوي، تم انتخاب عمرو العدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، نائبًا لرئيس لجنة التوزيع التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إلى جانب اختياره عضوًا باللجنة.

ويعكس هذا الاختيار ما تحظى به الكفاءات والخبرات المصرية من تقدير وثقة على المستوى الدولي، كما يؤكد الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر للطيران في مختلف المحافل الدولية، وحرصها على تعزيز مشاركتها في اللجان والمجالس المعنية بتطوير صناعة النقل الجوي عالميًا.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للمشاركة المتميزة لمصر للطيران في أنشطة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، من خلال عضويتها ومشاركتها في عدد من المجالس واللجان الاستشارية التابعة للاتحاد، بما يعكس مكانتها ودورها كإحدى شركات الطيران الوطنية الرائدة في المنطقة.

ومن جانبه، تقدم الطيار/ أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بخالص التهنئة للسيد/ عمرو العدوي، معربًا عن تقديره واعتزازه بهذا الإنجاز، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح ، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل إضافة مشرفة لمصر للطيران، ويعكس ما تتمتع به كوادرها من كفاءة وخبرة تحظى بالتقدير على الساحة الدولية