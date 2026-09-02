الزمالك يوافق على رحيل «دولا».. وقرارات حاسمة ضد اللاعبين بسبب السوشيال ميديا | خاص

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن موافقة النادي على فسخ التعاقد مع محمد عادل «دولا»، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة، بناءً على طلب اللاعب.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ستقوم بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعب عن الفترة الماضية بشكل كامل.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة الزمالك قرر اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي لاعب يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للحديث عن الأمور الداخلية أو الخاصة بالفريق.

وأكد أن هذه الضوابط سيتم تطبيقها على جميع اللاعبين دون استثناء، بصرف النظر عن اسم اللاعب أو مكانته داخل الفريق، في إطار حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على الاستقرار والانضباط داخل الفريق.