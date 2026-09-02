قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.. مدبولي يتابع جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية
بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

22 حالة وفاة.. محافظ جنوب سيناء يزور مصابي حادث أتوبيس طريق دهب –نويبع

محافظ جنوب سيناء يزور مصابين حادث طابا
محافظ جنوب سيناء يزور مصابين حادث طابا
ايمن محمد

تابع اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بطريق دهب – نويبع، بمنطقة طلعة الصاعدة، وأسفر عن 22 حالة وفاة و28 مصابًا.

وانتقل محافظ جنوب سيناء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث أجرى مرورًا ميدانيًا على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما اطمأن على توافر كافة الإمكانات الطبية اللازمة، ووجه باستمرار متابعة الحالات على مدار الساعة وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووفقًا للموقف الطبي المحدث، تم توزيع المصابين على المنشآت الصحية وفقا لما يلي:

• مستشفى شرم الشيخ الدولي:
استقبل 13 مصابًا، بينهم 8 مصريين، وحالتان أردنيتان، وحالة فنزويلية، وحالتان مجهولتا الهوية، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

• مستشفى سانت كاترين:
استقبل 9 مصابين، بينهم 6 مصريين و3 أردنيين، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية وتقييم الحالات.

• مجمع الفيروز الطبي:
استقبل 6 مصابين، بينهم مصريان و4 أردنيين، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية وتقييم الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتوزعت حالات الوفاة بواقع 17 حالة في نويبع و5 حالات في دهب.

وتقدم محافظ جنوب سيناء بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا من المصريين والأردنيين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بتيسير أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم لها، بما يمكنها من أداء مهامها والوقوف على أسباب الحادث.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمواطنين المصريين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للقواعد المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بالتغطيات والتعويضات التأمينية.

ويتابع محافظ جنوب سيناء تطورات الموقف أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

جنوب سيناء محافظ يزور مصابي انقلاب أتوبيس نويبع شرم الشيخ الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

المتهمة

عايزة تعمل مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

الشاب الضحية بالغربية

حبس المتهم بإنهاء حياة زميله لخلافات الجيرة بسمنود

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد