22 حالة وفاة.. محافظ جنوب سيناء يزور مصابي حادث أتوبيس طريق دهب –نويبع

تابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بطريق دهب – نويبع، بمنطقة طلعة الصاعدة، وأسفر عن 22 حالة وفاة و28 مصابًا.

وانتقل محافظ جنوب سيناء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث أجرى مرورًا ميدانيًا على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما اطمأن على توافر كافة الإمكانات الطبية اللازمة، ووجه باستمرار متابعة الحالات على مدار الساعة وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووفقًا للموقف الطبي المحدث، تم توزيع المصابين على المنشآت الصحية وفقا لما يلي:

• مستشفى شرم الشيخ الدولي:

استقبل 13 مصابًا، بينهم 8 مصريين، وحالتان أردنيتان، وحالة فنزويلية، وحالتان مجهولتا الهوية، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

• مستشفى سانت كاترين:

استقبل 9 مصابين، بينهم 6 مصريين و3 أردنيين، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية وتقييم الحالات.

• مجمع الفيروز الطبي:

استقبل 6 مصابين، بينهم مصريان و4 أردنيين، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية وتقييم الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتوزعت حالات الوفاة بواقع 17 حالة في نويبع و5 حالات في دهب.

وتقدم محافظ جنوب سيناء بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا من المصريين والأردنيين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بتيسير أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم لها، بما يمكنها من أداء مهامها والوقوف على أسباب الحادث.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمواطنين المصريين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للقواعد المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بالتغطيات والتعويضات التأمينية.

ويتابع محافظ جنوب سيناء تطورات الموقف أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.