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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
منار شعبان

بعد غياب استمر لأكثر من 25 عامًا عن الشاشة والمناسبات العامة، عادت الفنانة نجلاء فتحي للظهور من جديد، لكن هذه المرة لم تكن عودتها أمام الكاميرات، وإنما خلال تشييع جنازة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف أبو النجا.

أزمة قلبية تنهي حياة ابنتها

ورحلت ياسمين سيف أبو النجا إثر أزمة قلبية مفاجئة، في واقعة شكلت صدمة قاسية لوالدتها، التي ظهرت خلال الجنازة وهي ترتدي الحجاب والنظارة الشمسية، بينما بدت عليها علامات الحزن والتأثر الشديد.

حفيدتها ترافقها في الجنازة

ورافقت حفيدتها زين، نجلتها خلال مراسم التشييع، في مشهد مؤثر أعاد إلى الأذهان رحلة غياب واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية عن الساحة الفنية والحياة العامة.


 

نجلاء فتحي الفنانه نجلاء فتحي غياب نجلاء فتحي

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