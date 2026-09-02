قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف بنت مصر والصين 7 عقود من الثقة؟ .. «شينخوا» توثق عمق الشراكة بين البلدين
«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف
الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم
بوتين: لا مفاوضات مع «إرهابيين».. وأعطيت أوامر بشن هجمات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني
نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع
المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله
كواليس جديدة في تجديد مصطفى شوبير .. ماذا حدث في الجلسة الأخيرة؟
الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات
البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟
بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
خاطر عبادة

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً استهدفت فرع "بنك مصر الإمارات" في دبي فقط، دون المساس بالبنك الرئيسي في القاهرة أو باقي فروعه الدولية.

بيسنت: لم نرغب بتمديد العقوبات إلى القاهرة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل، إن واشنطن تعمدت حصر الإجراءات في الفرع الإماراتي ولم تشمل البنك الأم.

وأضاف: "لم نفرض عقوبات على بنك مصر الرئيسي لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إليه"، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارته صلاحية ممنوحة بموجب "قانون باتريوت" لوقف نشاط فرع مصرفي.

تحويل 1.8 مليار لصالح النظام الإيراني 

وبرر بيسنت القرار برصد تمرير معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني عبر فرع دبي، بهدف تسهيل وصول طهران إلى الدولار والنظام المالي الدولي.

وتابع في تصريحاته: "للأسف كان هناك فرع لبنك مصري في دبي حوّل أكثر من مليار و800 مليون دولار إلى النظام الإيراني. واشنطن لم ترغب في أن تمتد العقوبات إلى البنك الرئيسي في مصر، لكن الجميع يجب أن يعرف أننا نعرف من أنت وماذا تفعل. ومن المحتمل أن نعلن هذا الأسبوع عن عقوبات مصرفية جديدة".

"عملية المنبوذ الاقتصادي".. وحظر على الحسابات المراسلة

أدرجت الخزانة الأمريكية الإجراءات ضمن حزمة أطلقت عليها اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي" عبر منصة "إكس".

واقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات.

وفي السياق نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي مدير بنك "ملي" الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مقرها هونج كونج، بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

بنك مصر يطمئن العملاء: الإجراءات تخص فرع الإمارات فقط

أكد بنك مصر في بيان رسمي أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات فقط، ولا تمس بأي شكل العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعه الدولية الأخرى.

وطمأن البنك عملاءه في الإمارات باستمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة، موضحا أن القرار لا يزال في فترة تلقي الملاحظات القانونية، مشيراً إلى أنه يدرس الخطوة بعمق تمهيداً للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم رد رسمي خلال المهلة المحددة.

وزير الخزانة الأمريكي فرع بنك مصر دبي الإمارات بنك مصر إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

السكري

للاكتشاف المبكر.. اعرف أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

الكبد

ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

المبيض

الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

بالصور

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

فيديو

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد