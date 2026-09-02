البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

حرص البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على دعم حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب السابق، بعدما أعاد نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وجاءت خطوة رافينيا في إطار دعمه للاعب الشاب، خاصة بعد العلاقة التي تجمعهما.

وشهدت مواجهة برشلونة أمام رايو فاليكانو تسجيل الثنائي رافينيا ولامين يامال أرقامًا تاريخية بقميص الفريق الكتالوني، بعدما لعب النجمان دورًا بارزًا في قلب نتيجة المباراة وصناعة واحدة من أسرع عوداته خلال السنوات الأخيرة.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على أحداث المباراة فقط، بعدما حملت المواجهة إنجازات خاصة لكل لاعب، سواء على مستوى بداية الموسم بالنسبة لرافينيا، أو فيما يتعلق بمسيرة لامين يامال مع برشلونة.

برشلونة يقلب تأخره في 100 ثانية

نجح برشلونة في تحويل تأخره أمام رايو فاليكانو إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية فقط، في مشهد أعاد إلى الأذهان واحدة من أبرز عوداته السابقة أمام ريال مدريد.

وسجل رافينيا الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يضاعف لامين يامال النتيجة في الدقيقة 21، ليقلب برشلونة المباراة من التأخر إلى التقدم في أقل من دقيقتين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا الإنجاز بالثنائي نفسه، إذ سبق لبرشلونة أن قلب تأخره أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم 11 مايو 2025 إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية، لكن بترتيب معاكس، بعدما سجل يامال أولًا ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني.