قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف
الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم
بوتين: لا مفاوضات مع «إرهابيين».. وأعطيت أوامر بشن هجمات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني
نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع
المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله
كواليس جديدة في تجديد مصطفى شوبير .. ماذا حدث في الجلسة الأخيرة؟
الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات
البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟
بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
استقرار أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء
خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من شكوى بيزيرا .. ويُحذّر اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

حمزة عبد الكريم ورافينيا
حمزة عبد الكريم ورافينيا
سارة عبد الله

حرص البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على دعم حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب السابق، بعدما أعاد نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وجاءت خطوة رافينيا في إطار دعمه للاعب الشاب، خاصة بعد العلاقة التي تجمعهما.

وشهدت مواجهة برشلونة أمام رايو فاليكانو تسجيل الثنائي رافينيا ولامين يامال أرقامًا تاريخية بقميص الفريق الكتالوني، بعدما لعب النجمان دورًا بارزًا في قلب نتيجة المباراة وصناعة واحدة من أسرع عوداته خلال السنوات الأخيرة.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على أحداث المباراة فقط، بعدما حملت المواجهة إنجازات خاصة لكل لاعب، سواء على مستوى بداية الموسم بالنسبة لرافينيا، أو فيما يتعلق بمسيرة لامين يامال مع برشلونة.

برشلونة يقلب تأخره في 100 ثانية

نجح برشلونة في تحويل تأخره أمام رايو فاليكانو إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية فقط، في مشهد أعاد إلى الأذهان واحدة من أبرز عوداته السابقة أمام ريال مدريد.

وسجل رافينيا الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يضاعف لامين يامال النتيجة في الدقيقة 21، ليقلب برشلونة المباراة من التأخر إلى التقدم في أقل من دقيقتين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا الإنجاز بالثنائي نفسه، إذ سبق لبرشلونة أن قلب تأخره أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم 11 مايو 2025 إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية، لكن بترتيب معاكس، بعدما سجل يامال أولًا ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني.

حمزة عبد الكريم برشلونة رافينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه.. جامعة بني سويف تطلق هاكاثون إدارة المخلفات بمشاركة 11 فريقًا

جهود متنوعة

جولة ميدانية مفاجئة.. المهندس عمرو لاشين يتفقد قرية غرب أسوان.. ويوجه بتمهيد الطريق الرئيسى ورفع كفاءة الإنارة

المحافظ يفتتح معرض

«من الشنطة للكوتشي»..«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه بطور سيناء بتخفيضات 25%

بالصور

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

فيديو

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد