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حمزة عبد الكريم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة أمام رايو فاليكانو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة أمام رايو فاليكانو

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

سجل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ظهوره الأول بقميص الفريق الأول لنادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، بعدما شارك بديلًا خلال مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ودخل حمزة عبد الكريم أرض الملعب في الدقيقة 86، بدلًا من البرازيلي رافينيا، ليحصل على أول دقائق رسمية له مع برشلونة في منافسات الليجا، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال أول جولتين أمام إلتشي وأتلتيك بلباو.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل ضم كلًا من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.

وشارك حمزة عبد الكريم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما دفع به المدرب هانز فليك على حساب رافينيا.

حمزة عبد الكريم يحقق حلم المشاركة مع برشلونة

وجاء الظهور الرسمي الأول للمهاجم المصري بعد فترة من الانتظار، خاصة أنه لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل 4 أهداف خلال المباريات الودية، ليصبح هداف برشلونة في تحضيرات الموسم.

ورغم تألقه في الفترة التحضيرية، لم يحصل اللاعب على فرصة للمشاركة في أول مباراتين بالدوري الإسباني، قبل أن تأتي مشاركته أمام رايو فاليكانو ليبدأ مشواره الرسمي مع الفريق الأول.

 

ويولي نادي برشلونة اهتمامًا خاصًا بتطوير حمزة عبد الكريم، في ظل اعتبار اللاعب أحد العناصر الواعدة التي يمكن أن تمثل مستقبل الفريق خلال السنوات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى خضوع المهاجم المصري لبرنامج بدني خاص داخل النادي، بهدف تطوير قدراته البدنية ورفع جاهزيته للمنافسة على المستوى الاحترافي.

كما يعمل برشلونة على منحه دقائق لعب بصورة منتظمة، سواء مع الفريق الأول أو الفريق الرديف، خاصة خلال الفترات التي لا يحصل فيها على فرص كافية تحت قيادة هانز فليك.

ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعب، ومنحه المزيد من الخبرات والمشاركة المستمرة، بما يساعده على التطور التدريجي داخل النادي الكتالوني.

برشلونة يستهدف تحصين عقد حمزة عبد الكريم

وفي إطار تمسك برشلونة بالمهاجم المصري، يخطط النادي الكتالوني لإجراء تعديلات على عقد حمزة عبد الكريم خلال الفترة المقبلة، رغم انضمامه حديثًا إلى صفوف الفريق.

وتتضمن خطة النادي تحسين المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعب، إلى جانب رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ حاليًا 15 مليون يورو، وذلك لحمايته من أطماع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال ظهوره الأول مع الفريق الأول لزيادة فرصه في المشاركة خلال المباريات المقبلة، والعمل على الدخول بشكل أكبر ضمن حسابات هانز فليك، تمهيدًا للحصول على دور أكبر مع برشلونة في الفترة القادمة.

حمزة عبد الكريم برشلونة رايو فاليكانو

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