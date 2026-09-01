عبد الحليم علي يشيد بجماهير الزمالك: يستحقون التضحية من أجلهم

أشاد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق وهداف الفريق التاريخي، بالدور الكبير الذي تقوم به جماهير القلعة البيضاء في مساندة النادي ولاعبيه، مؤكدًا أن الجماهير تستحق كل التقدير لما قدمته من دعم مستمر، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مر بها الفريق.

وقال عبد الحليم علي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الداعم الأكبر للنادي، مشددًا على أن اللاعبين والمسؤولين داخل القلعة البيضاء يجب أن يقدروا حجم تضحيات الجماهير ووقوفهم خلف الفريق في مختلف الظروف.

وأوضح نجم الزمالك السابق: «جماهير الزمالك يستحقون أن نضحي من أجلهم، وهم النجم رقم 1»، مشيرًا إلى أن علاقته بجماهير القلعة البيضاء شهدت العديد من المواقف التي لن ينساها طوال مسيرته مع النادي.

وأضاف عبد الحليم علي أن جماهير الزمالك لم تتخل عنه في أصعب الفترات، وظلت تقدم له الدعم والمساندة، وهو ما جعله يشعر بامتنان كبير تجاههم، مؤكدًا أن ما قدموه سيظل محفورًا في ذاكرته.

وتابع عبد الحليم علي حديثه عن جماهير الزمالك، قائلًا إن ما فعلوه من أجله كان أمرًا يفوق الوصف، مؤكدًا عشقه الكبير لجمهور القلعة البيضاء وتقديره الدائم لمساندتهم.

وأشار إلى أن الجماهير البيضاء تستحق أن ترى فريقها في أفضل حال، وأن يكون نجوم الزمالك على قدر المسؤولية من أجل تحقيق النتائج التي تسعدهم وتمنحهم الفرحة التي ينتظرونها.

وأكد نجم الزمالك السابق أن جميع أبناء النادي يسعون لخدمة القلعة البيضاء وإسعاد جماهيرها، مشيدًا بالروح التي يتحلى بها جمهور الفريق ووقوفه خلف اللاعبين.

كما أعلن عبد الحليم علي دعمه الكامل لكل من ينتمي إلى الزمالك، موضحًا أن معتمد جمال تولى مسؤولية تدريب الفريق في ظروف صعبة، متمنيًا له وللاعبين التوفيق والنجاح.

واختتم عبد الحليم علي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع رموز الزمالك يحملون حبًا كبيرًا للنادي، ويتمنون له الاستقرار والنجاح والعودة إلى منصات التتويج، مشددًا على أن الهدف الأساسي للجميع هو إسعاد جماهير القلعة البيضاء.