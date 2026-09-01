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ترامب: نواصل ضرب إيران بقوة.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نواصل ضرب إيران بقوة.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران، معتبراً أن العمليات الأميركية تحقق نتائج جيدة، ومشدداً على أن واشنطن ستبقى تتابع تطورات المواجهة وما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وقال ترامب، مساء الاثنين، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي «أبداً»، واصفاً طهران بأنها «دولة فاشلة»، لكنه أوضح أن وصفه لها بهذا الشكل لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استهدافها.

30سفينة يومياً تعبر مضيق هرمز

 

وفي حديثه عن مضيق هرمز، وصف ترامب الوضع في الممر المائي الاستراتيجي بأنه «جيد جداً»، مشيراً إلى عبور نحو 30 سفينة يومياً.وأوضح أن السفن التي تمر عبر المضيق تخرج منه تحت حماية القوات الأميركية، لافتاً إلى استمرار تدفق النفط عبر هرمز، وهو ما قال إنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

ترامب ينتقد القيادة الإيرانية

وفي سياق حديثه عن الوضع داخل إيران، قال الرئيس الأميركي إن الإيرانيين لا يعرفون من يقود بلادهم، مضيفاً أن طهران لا تدفع رواتب جنودها.وقال ترامب: «لا أحد يعلم من هو القائد في إيران»، في تصريحات تعكس تقييمه لحالة القيادة والمؤسسات داخل البلاد.

موقف صيني «محايد» من أزمة هرمز

وتطرق ترامب إلى موقف الصين من الأزمة، قائلاً إن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتخذ موقفاً «محايداً» حيال التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

اتفاقات هدنة لم تصمد

وتأتي تصريحات ترامب في وقت شهدت فيه الأزمة الأميركية-الإيرانية محاولتين لوقف إطلاق النار، أعلنت عنهما واشنطن وطهران في أبريل  ويونيو ، بهدف إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتهيئة الظروف لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر.لكن الاتفاقين لم يصمدا طويلاً، وعادت المواجهات والتوترات بين الجانبين.

واشنطن تشدد الخناق على صادرات النفط الإيرانية

وفي 13 يوليو ، أعادت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، إلى جانب قيود على حركة السفن، بعد انهيار اتفاق وقف الحرب بين البلدين.

وتستهدف الإجراءات الأميركية، وفقاً لما أُعلن، تقليص قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على العملة الصعبة، في ظل اعتماد الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة على عائدات النفط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران سلاح نووي مضيق هرمز صادرات النفط الايرانية

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