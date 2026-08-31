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برشلونة يقلب تأخره أمام رايو فاليكانو ويتقدم بثنائية في الشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يقلب تأخره أمام رايو فاليكانو ويتقدم بثنائية في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

نجح فريق برشلونة في قلب تأخره أمام رايو فاليكانو إلى تقدم بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ رايو فاليكانو المباراة بشكل قوي، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق كاميلو، قبل أن يدرك برشلونة التعادل سريعًا بواسطة البرازيلي رافينيا في الدقيقة 19..

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا لإضافة الهدف الثاني، حيث نجح لامين يامال في هز شباك رايو فاليكانو بالدقيقة 21، ليمنح برشلونة الأفضلية وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.

ويجلس المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما لم يشارك خلال أول جولتين من الدوري الإسباني.

حمزة عبد الكريم يترقب ظهوره الأول مع برشلونة

ويواصل حمزة عبد الكريم انتظار فرصته الأولى للمشاركة الرسمية مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما بقي على مقاعد البدلاء أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو، دون الحصول على أي دقائق.

وكان المهاجم المصري قد تألق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل 4 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي برشلونة في المباريات الودية.

ويعمل برشلونة على تطوير اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، من خلال برنامج بدني خاص، مع وجود خطة لإشراكه مع الفريق الرديف في الفترات التي لا يحصل خلالها على دقائق مع الفريق الأول، بهدف الحفاظ على جاهزيته ومنحه فرصة أكبر للتطور.

كما يدرس النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة تجديد عقد حمزة عبد الكريم وتحسين راتبه، إلى جانب رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته الحالية 15 مليون يورو، في ظل اهتمام أندية أخرى باللاعب.

ويتطلع حمزة عبد الكريم للحصول على فرصته الأولى مع برشلونة، تمهيدًا لإثبات نفسه والدخول ضمن حسابات المدير الفني هانز فليك خلال الفترة المقبلة.

برشلونة رايو فاليكانو الدوري الإسباني

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