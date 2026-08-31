سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في مباراته المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وكتب سيف زاهر عبر «فيسبوك»: «إمام عاشور سيكون متواجدًا في قائمة الأهلي أمام سموحة، وقرار مشاركته أساسيًا أو بديلًا في يد حسين عموتة».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.