بيراميدز يواجه البنك الأهلي وديًا استعدادًا لموقعة جورماهيا في دوري الأبطال

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا الثلاثاء من أجل تجهيز اللاعبين قبل السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي البنك الاهلي في السابعة إلا الربع من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في مواجهة ودية لتجهيز البدلاء.

ويستعد بيراميدز للسفر خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة نادي جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا في المباراة المحدد لها الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد نيايو الوطني في نيروبي.

وحقق بيراميدز، الفوز على المصري، بهدف دون مقابل، سجله أحمد سامي؛ ليواصل الفريق احتلال صدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.