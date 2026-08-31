قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكوين صخري وبقايا أخشاب.. هل وجد العلماء سفينة نوح مدفونة في جبال تركيا؟
بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري
محمد صلاح أساسيا.. تشكيل طرابزون أمام سبورتيف في الدوري التركي
5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني
ياسمين بدوي

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026  .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها خلال الأيام القليلة القادمة

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، تمهيدا لإعلان ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026  خلال الأيام القليلة القادمة

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه بمجرد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، سيتم فورا اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026  من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف استعدادا لإعلان ظهورها رسميا للطلاب .

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 بشكل محدد في بيان رسمي في أي من وسائل الإعلام حتى الآن ، مشددة على أن ما يتم تداوله من مواعيد هي اجتهادات غير رسمية .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 سوف يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال أيام .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، يمكن الآن ترقب تفعيله على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المعتاد أن يكون رابط مجاني لا يحتاج لدفع أي رسوم عند استخدامه في الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 من أي محافظة في مصر .

نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 .. خطوات الحصول عليها

بمجرد إعلان اعتماد وظهور نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس مجانا من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة ثانوية عامة 2026 نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026 وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

المتهمين

16 سبتمبر .. نظر استئناف المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب على حكم حبسهما

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

قرار عاجل.. حجز 4 متهمين في واقعة الاعتداء على المطربة رحمه عصام بالغربية

المتهم

عايز منها فلوس.. ضبط المتهم بالتعدى على والدته بالضرب فى الإسكندرية

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد