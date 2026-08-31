مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة للاستعلامات لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، السفير علاء الدين يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الوعي المجتمعي والتعريف بالخطاب الديني الرشيد.

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة للاستعلامات

وفي مستهل اللقاء، رحّب فضيلة مفتي الجمهورية بالسفير علاء الدين يوسف، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية؛ ومن بينها الهيئة العامة للاستعلامات؛ في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

وأشار فضيلته إلى أن المؤسسات الدينية والإعلامية شريك أساسي في مواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود لإيصال الرسائل الدينية الصحيحة إلى مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الوسائل والمنصات الإعلامية الحديثة للوصول إلى الجمهور، ولا سيما فئة الشباب.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير التعاون الإعلامي، وتعزيز حضور القضايا الدينية والفكرية في الخطاب الإعلامي بصورة مهنية ومتوازنة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة الإعلامية، ويسهم في تقديم محتوى توعوي قادر على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أعرب السفير علاء الدين يوسف، عن تقديره لفضيلة مفتي الجمهورية وللدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية في الملفات ذات الصلة ببناء الوعي ومواجهة خطاب التطرف والكراهية، وإبراز الجهود المصرية في نشر قيم الوسطية والاعتدال.