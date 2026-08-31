ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور من أحدث ظهور لها.

تألقت ريهام بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذا تصميم لافت باللون البنفسجي،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.