الاقتصاد النيجيري ينمو بنسبة 4.43% خلال الربع الثاني من 2026

سجل الاقتصاد النيجيري نمواً بنسبة 4.43% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، متسارعاً من 3.89% خلال الربع الأول، بدعم من تحسن أداء قطاعي النفط وغير النفط.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا - في بيان - "إن النمو الاقتصادي تسارع في كلا القطاعين مقارنة بالربع الأول، فيما ارتفع متوسط إنتاج البلاد اليومي من النفط إلى 1.72 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني، مقابل 1.55 مليون برميل يومياً في الربع السابق".

كان الاقتصاد النيجيري قد نما بنسبة 3.87% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025، مقابل 3.38% في 2024، إلا أن معدل النمو لا يزال دون هدف الرئيس بولا تينوبو البالغ 7% سنوياً بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن تشكل أوضاع الاقتصاد والأمن محوراً رئيسياً في الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع عام 2027، والتي يسعى خلالها تينوبو للفوز بولاية ثانية وأخيرة.