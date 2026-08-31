عشان الخطيب .. تامر أمين: الأهلي لن يتخذ إجراء قانونيا ضد كريم حسن شحاتة

أكد الإعلامي تامر أمين، أن اتحاد الكرة حسم الجدل المثار بشأن واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن عدم احتساب ركلة جزاء في إحدى مباريات الفريق.



وقال تامر امين في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار"، :" اتحاد الكرة أكد أن ادعاءات كريم حسن شحاته بشان واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة في إحدى مباريات النادي الأهلي ليست صحيحة ".

وأكمل تامر أمين :" من مصادرنا النادي الأهلي قرر عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد كريم حسن شحاته نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمع محمود الخطيب وحسن شحاته بعد ثبوت عدم صحة ادعاءاته بشان واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة في إحدى مباريات الأهلي بالدوري ".