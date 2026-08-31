سعر وموصفات بايك X55 2027 في السعودية

تنتمي بايك X55 موديل 2027 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتواصل السيارة تعزيز حضورها في السوق السعودي مع طرح موديلات 2027، والتي تتوفر بفئتين من التجهيزات.

محرك بايك X55 2027

تعتمد بايك X55 موديل 2027 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، بسعة 1.5 لتر و4 أسطوانات، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

ويولد محرك بايك X55 قوة تصل إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، مع الاعتماد على ناقل الحركة مزدوج القابض لنقل القوة إلى المحور الأمامي.

بايك X55 2027

تجهيزات بايك X55 2027

تضم مقصورة بايك X55 2027 عددًا من التجهيزات التقنية، من بينها شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات، مع دعم نظام آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي يتكون من ثمانية سماعات.

وتحصل السيارة كذلك على شاشة عدادات بقياس 10 بوصات، فيما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع إمكانية التحكم في منطقتين.

بايك X55 2027

وتحتوي السيارة على حزمة من تقنيات الحماية ومنها، مراقبة المنطقة العمياء، مكابح الطوارئ الذاتية، ونظام تثبيت السرعة، حساسات ركن، مساعد صعود المرتفعات، مساعد نزول المنحدرات، وسائد هوائية، مكابح ABS، وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

أبعاد بايك X55 2027

تبلغ أبعاد بايك X55 موديل 2027 نحو 4620 ملليمترًا للطول، و1886 ملليمترًا للعرض، بينما يصل الارتفاع إلى 1680 ملليمترًا، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2735 ملليمترًا، مع خلوص أرضي يصل إلى 160 ملليمترًا، ويبلغ وزن بايك X55 من دون ركاب نحو 1550 كيلوجرامًا.

بايك X55 2027

سعر بايك X55 موديل 2027 في السعودية

يبدأ سعر بايك X55 موديل 2027 في السوق السعودي من 88,539 ريالًا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى نحو 100,039 ريالًا.