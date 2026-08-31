قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر وموصفات بايك X55 2027 في السعودية
عشان الخطيب .. تامر أمين: الأهلي لن يتخذ إجراء قانونيا ضد كريم حسن شحاتة
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
مفتي الجمهورية: تلقينا 500 ملخص بحثي و317 بحثا علميا كاملا حول قضايا الأسرة
لاعب برشلونة يقترب من الدوري السعودي
4000 جنيه ابعتهملك محفظة؟ محمود عامر يكشف كواليس النصب عليه
أسعار تموين سبتمبر 2026 ونصيب الفرد على بطاقة التموين
“الصحة العالمية”: نحتاج إلى إمدادات طبية للسيطرة على تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
تقوم بالتزيين للباطل.. خالد الجندي يحذر: شياطين الإنس أخطر من الجن
تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟
الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب برشلونة يقترب من الدوري السعودي

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الكرواتي الشاب لوفروا تشيلفي، البالغ من العمر 19 عامًا، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

ويتجه جناح برشلونة الإسباني الواعد للانضمام إلى صفوف فريق الدرعية السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو لاج، في صفقة يسعى من خلالها اللاعب للحصول على دقائق مشاركة أكبر.

ورغم الموافقة على العرض، تمسكت إدارة برشلونة بوضع بند يتيح لها إعادة شراء اللاعب في المستقبل، وترى الإدارة أن تشيلفي يمتلك جودة فنية عالية، ولا ترغب في فقدان السيطرة الكاملة على مستقبله في حال تألقه بالمملكة.

لوفروا تشيلفي المهاجم الكرواتي الشاب لوفروا تشيلفي الكروية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

حفل وهابيات

الأوبرا تحتفي بألحان محمد عبدالوهاب في حفل «وهابيات»

نانسي عجرم

اشهدي يا دني .. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

نجلاء فتحي

بعد تشييع جنازتها.. تفاصيل عزاء ابنة نجلاء فتحي «ياسمين أبو النجا»

بالصور

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد