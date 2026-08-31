لاعب برشلونة يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الكرواتي الشاب لوفروا تشيلفي، البالغ من العمر 19 عامًا، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

ويتجه جناح برشلونة الإسباني الواعد للانضمام إلى صفوف فريق الدرعية السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو لاج، في صفقة يسعى من خلالها اللاعب للحصول على دقائق مشاركة أكبر.

ورغم الموافقة على العرض، تمسكت إدارة برشلونة بوضع بند يتيح لها إعادة شراء اللاعب في المستقبل، وترى الإدارة أن تشيلفي يمتلك جودة فنية عالية، ولا ترغب في فقدان السيطرة الكاملة على مستقبله في حال تألقه بالمملكة.