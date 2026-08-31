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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4000 جنيه ابعتهملك محفظة؟ محمود عامر يكشف كواليس النصب عليه

محمود عامر
محمود عامر
هاني حسين

كشف الفنان محمود عامر، كواليس وتفاصيل محاولة النصب عليه من أحد المحتالين عبر اتصال هاتفي للحصول على بيانات البطاقة البنكية الخاصة به .


وقال محمود عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار"، :"  الصبح لقيت اتصال هاتفي من رقم غريب  ورديت عليه ".

وتابع محمود عامر :" لقيت واحد بيقولي أنا من حياة كريمة وكسبت 4000 جنيه معانا تحب ابعتهالك أنهي محافظة".

واكمل محمود عامر :" قلت له هيا مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن بتقدم فلوس لأي حد ومعجبوش كلامي وقفل السكة في وشي ".

وتابع محمود عامر :" اتصلت بيه ومن غباؤه الشديد رد عليا تاني  وقالي رقمك عليه محافظة وأعطيته رقم بدون محفظة  وعملت للرقم اللي اتصل بيا فضيحة على السوشيال ميديا وأمثال هذا الشخص لازم يتقبض عليهم ". 

عامر محمود عامر اخبار التوك شو مصر النصب

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