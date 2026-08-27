بعد واقعة داخل التأمين الصحي.. محمود عامر يناشد المسؤولين: رفقًا بكبار السن

تحدث الفنان محمود عامر عن موقف تعرضه له خلال مرافقته سيدة مسنة من أقاربه إلى أحد مراكز التأمين الصحي.

وقال محمود عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “النهاردة كنت في التأمين الصحي مع واحدة ست كبيرة قريبتي الدكتورة هناك كانت منفعلة جدًا وبتعامل المرضى كأنهم عبيد، الناس قالولي هناك إنهم بيحايلوها عشان بتاخد 20 جنيه في الساعة لكن كشفها في العيادة 400 جنيه”.

وأضاف: "دخلت للدكتور المفروض تحمل في قلبها رحمة للبشر، روحنا 11 إلا ربع ودخلنا عليها، في البداية تتخانق ومتعصبة جدًا. كلمتها بشكل إنساني عشان تكشف عن السيدة، قالتلي أنا مش إنسانة يا أخي، أقسم بالله هذا ما حدث بالحرف الواحد".

واختتم محمود عامر برسالة إلى المسؤولين، قائلًا: "يا رئيس الوزراء ووزير الصحة يا رئيس هيئة التأمين الصحي، رفقًا بمواطنين أفنوا حياتهم وعمرهم في خدمة البلد، مش على آخر أيامهم يتبهدلوا بالشكل ده".