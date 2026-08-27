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إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

علق مصدر بوزارة الصحة والسكان على فيديو للفنان محمود عامر والذي يشكو فيه من سوء معاملة طبيبة بمستشفى  التأمين الصحي بمدينة أكتوبر .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ،   أنه تم علي الفور توجيه مسئولي التأمين الصحي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تصل العقوبة حال ثبوتها والتأكد منها الي إنهاء التعاقد مع الطبيبة المذكورة .

بداية الواقعة 

تحدث الفنان محمود عامر عن موقف تعرضه له خلال مرافقته سيدة مسنة من أقاربه فى أحد مراكز التأمين الصحي.

وقال محمود عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “النهاردة كنت في التأمين الصحي مع واحدة ست كبيرة قريبتي الدكتورة هناك كانت منفعلة جدًا وبتعامل المرضى كأنهم عبيد، الناس قالولي هناك إنهم بيحايلوها عشان بتاخد 20 جنيه في الساعة لكن كشفها في العيادة 400 جنيه”.

التامين الصحي اكتوبر وزارة الصحة محمود عامر الطبيبة

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