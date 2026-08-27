روسيا تستعد لقصف أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها

هددت موسكو، اليوم الخميس، بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، رداً على أي هجمات تُنفذ ضدها بأسلحة بريطانية الصنع.

تحذير روسي مباشر للندن وباريس

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لندن وباريس "تلعبان بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تجرّ عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" على العاصمتين.

رفض روسي لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا

واعتبرت زاخاروفا أن خطط "تحالف الراغبين" لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل "خطوة جديدة نحو تورط أكبر لحلف شمال الأطلسي في الصراع".

وأكدت زاخاروفا أن "أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا يعيق تنفيذ العملية العسكرية الخاصة سيُعد مرفوضاً، وسيصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا".

لندن وباريس تتعهدان بدعم عسكري وتكنولوجي لكييف

وكان زعيما بريطانيا وفرنسا قد تعهدا، يوم الاثنين الماضي، بتقديم دعم عسكري معز لكييف، يشمل منحها إمكانية الوصول إلى تقنيات سرية وتسريع توريد منظومات الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء تزامن مع احتفالات أوكرانيا بعيد استقلالها.

إنتاج محلي لصواريخ "ستورم شادو" بترخيص بريطاني وفرنسي

وأعلنت بريطانيا في اليوم ذاته سماحها لأوكرانيا بالحصول على تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها المحلي لصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، القادرة على استهداف أهداف في عمق الأراضي الروسية، في حين وافقت فرنسا مسبقاً على منح الترخيص اللازم لذلك.