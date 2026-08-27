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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب سيدات الطائرة يواصل التألق ويحسم صدارة المجموعة بالفوز على أوغندا في بطولة إفريقيا

منتخب سيدات الطائرة يواصل التألق ويحسم صدارة المجموعة بالفوز على أوغندا في بطولة إفريقيا
منتخب سيدات الطائرة يواصل التألق ويحسم صدارة المجموعة بالفوز على أوغندا في بطولة إفريقيا
أ ش أ

واصل منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات عروضه القوية في بطولة أمم إفريقيا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في كينيا خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وجاء الفوز ليؤكد التطور الملحوظ في مستوى منتخب مصر، الذي نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا، وجميعها بنتيجة واحدة 3-0، ليواصل الفراعنة مشوارهم بقوة نحو المنافسة على اللقب.

وتكتسب بطولة أمم إفريقيا أهمية كبيرة، كونها مؤهلة إلى بطولة العالم 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وهو ما يمنح منافساتها أهمية استثنائية بالنسبة للمنتخبات المشاركة.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، المهندس ياسر قمر، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه منتخب السيدات خلال البطولة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي ظهر على أداء اللاعبات وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية دون خسارة أي شوط.

وأكد قمر أن منتخب السيدات يسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانته، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققها المنتخبات الوطنية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم العمل المبذول والتطور الملحوظ في مختلف المراحل السنية والمنتخبات.

وقال رئيس الاتحاد: "سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر عليه منتخب السيدات في بطولة أمم إفريقيا، والفوز بثلاثة أشواط نظيفة في ثلاث مباريات متتالية يؤكد أن هناك تطورًا حقيقيًا في الأداء والنتائج".

وأضاف: "مجلس إدارة الاتحاد يواصل تقديم كل الدعم والمساندة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبات في جميع المنتخبات الوطنية، وهدفنا بناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية".

ووجه قمر الشكر إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الدعم الكبير والمساندة المستمرة للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل أحد أهم عوامل النجاح والتطور الذي تشهده الرياضة المصرية.

وتضم بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات كلًا من: الدكتور حمدي نور الدين رئيس البعثة، والكابتن عماد نوار المدير الفني، والكابتن أحمد سعد المدرب العام، والكابتن عبدالرحمن إبراهيم المحلل التقني، والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي، والكابتن إيهاب حسن المدير الإداري، والكابتن تغريد خطاب الحكم المرافق.

وتضم قائمة اللاعبات: سارة أمين، ندى معوض، مريم متولي، زينة العلمي، آية خالد، مي غزال، داليا مرشدي، ندى مرجان، تقى الله مدحت، نور الله ياسين، دانة شوقي، دعاء حسن، ندى وليد، وحبيبة زعتر.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بطموحات كبيرة، مستهدفًا مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على اللقب، وحجز بطاقة التأهل إلى الاستحقاقات العالمية المقبلة.

منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بطولة أمم إفريقيا نظيره الأوغندي

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