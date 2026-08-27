الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن، اليوم الخميس 27 أغسطس، حيث تشهد استقرارا ملحوظا في المزارع والأسواق مع زيادة الإقبال على شراء الفراخ البيضاء و معرفة سعر كيلو صدور البانيه اليوم.





أسعار الدواجن اليوم الخميس

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 58 : 59 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق بسعر 68 : 70 جنيهًا.

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 90 و91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 100 و101 جنيه للكيلو.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و230 جنيهًا باختلاف الأسواق.

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، بين 104 و105 جنيهات بالمزرعة، ويصل للمستهلك بين 114 و120 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، نحو 80 إلى 85 جنيهًا للكرتونة.

وبلغ سعر البيض الأحمر اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، نحو 95 إلى 97 جنيهًا للكرتونة.

أما سعر البيض البلدي، فتراوح بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، ارتفاعا طفيفا في الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية، حيث تحرص شركات إنتاج الكتاكيت على تحديث أسعار البيع بصورة مستمرة وفقًا لتطورات السوق، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كتكوت الوادي: 18 جنيها.

سعر كتكوت الوطنية: 19 جنيها.

سعر كتكوت الدقهلية: 20 جنيها.

سعر كتكوت كايرو ثري: 18 جنيها.

سعر كتكوت القاهرة: 18 جنيها.

سعر كتكوت دلتا مصر: 17 جنيها.

سعر كتكوت الشروق: 20 جنيها.

سعر كتكوت رمضان فكري: 22 جنيها.

سعر كتكوت الأبرار: 19 جنيها.

سعر كتكوت القصبي: 19 جنيها.

سعر كتكوت نيوجين: 20 جنيها.

حقيقة انتشار السالمونيلا في البيض والدواجن

حسم الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الجدل المثار حول وجود مخاوف من انتقال بكتيريا «السالمونيلا» إلى منتجات البيض المحلية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات موثقة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون سند علمي أو رقابي.

وقال الزيني إن البيض المنتج محليًا يخضع لمنظومة رقابية متكاملة، تبدأ من مراحل الإنتاج داخل المزارع وتمتد إلى المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يستهدف الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

لا استيراد للبيض.. وفائض إنتاجي في مصر

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي من إنتاج بيض المائدة، بل لديها فائض يقدر بنحو 25%، مشددًا على أن احتياجات السوق المحلية يتم توفيرها من الإنتاج المحلي ولا تعتمد على استيراد البيض من الخارج.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور الذي شهده قطاع إنتاج البيض خلال السنوات الماضية، وقدرته على توفير احتياجات المستهلكين بصورة مستمرة، فضلًا عن امتلاكه طاقات إنتاجية تسمح بوجود فائض في بعض الفترات.

وذكر أن الحفاظ على استقرار صناعة البيض لا يرتبط فقط بتوفير المنتج، وإنما يمتد إلى حماية الاستثمارات والمربين والعاملين في القطاع، خاصة أن صناعة الدواجن تمثل أحد القطاعات المهمة في منظومة الأمن الغذائي.

«الذرة والصويا».. طبيعة أعلاف الدواجن المصرية

وتطرق الزيني إلى طبيعة الأعلاف المستخدمة في إنتاج الدواجن، موضحًا أن صناعة الدواجن في مصر تعتمد بصورة رئيسية على الأعلاف ذات المكونات النباتية، وفي مقدمتها الذرة والصويا.

ولفت إلى أن نظم الإنتاج والتغذية تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا يمكن إطلاق أحكام عامة أو إجراء مقارنات بين الأسواق المختلفة دون الرجوع إلى البيانات العلمية والاشتراطات الرقابية الخاصة بكل دولة.

وشدد على أن تقييم سلامة المنتجات الغذائية يجب أن يتم من خلال الجهات العلمية والرقابية المختصة، وليس استنادًا إلى منشورات أو معلومات مجهولة المصدر يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رقابة بيطرية وسلامة غذاء على مدار مراحل الإنتاج

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المزارع والمنشآت العاملة في قطاع الدواجن تخضع للمتابعة والرقابة من الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كل وفقًا لاختصاصاته.

وأوضح أن الرقابة لا تقتصر على المنتج النهائي، وإنما تستهدف متابعة مراحل الإنتاج والاشتراطات الصحية، بما يسهم في ضمان وصول المنتجات إلى المستهلك وفق الضوابط المعمول بها.

ولفت إلى أن أي معلومات تتعلق بوجود مشكلة في سلامة أحد المنتجات الغذائية يجب أن تصدر عن الجهات الرسمية المختصة، باعتبارها الجهات القادرة على التحقق والفحص وإعلان النتائج للرأي العام.





