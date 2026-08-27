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توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بتوغل قوة إسرائيلية من دبابتين "ميركافا" وعدد من الآليات في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان حيث عملت القوات الإسرائيلية على رفع العلم بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق، عمليات قصف مدفعي وتجريف في بلدة بني حيان جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق الجنوب، في تطور يأتي وسط توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف داخل البلدة، وسط تحليق للطيران المسير على ارتفاع منخفض فوق مناطق جنوبية. وأكدت تقارير محلية أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ، خلال الأيام الماضية، تفجيرات كبيرة في محيط بني حيان وبلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، وسط دوي انفجارات قوية سُمع في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن تفجيرًا ضخمًا وقع في محيط بني حيان وطلوسة في 17 أغسطس، بينما تحدثت تقارير أخرى عن سلسلة تفجيرات طالت البلدتين في اليوم التالي.

دبابة ميركافا قوات الاحتلال جنوب لبنان لبنان

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