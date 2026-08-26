تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان..وتفجيرات وقصف في عدد من البلدات

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شهدت مناطق عدة في الجنوب اللبناني، اليوم / الأربعاء /، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، تزامن مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي قضاء صور، انفجرت مسيّرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، فيما أطلقت دبابة «ميركافا» إسرائيلية عدداً من القذائف على البلدة.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق منازل في بلدة بيوت السياد، وتنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع أطراف بلدة حداثا، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة.

وفي قضاء مرجعيون، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة القنطرة، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الجنوبية.