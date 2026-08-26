نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "نتنياهو" أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع "المتوحشين" الذين يحكمون إيران، مُشيدًا في الوقت نفسه بحملة الضغط الاقتصادي الجديدة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديثه عن لقاء جمعه مؤخرًا بترامب، قال نتنياهو في فعالية عُقدت مساء الثلاثاء إنهما ناقشا إمكانية الحوار الدبلوماسي مع إيران، وأضاف: "لكنني أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع تلك الجماعة هناك، مع هؤلاء المتوحشين. أقول لكم، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".