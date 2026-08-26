إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان

حذّرت طهران يوم الأربعاء من أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم تُنهِ الولايات المتحدة الحرب، على الرغم من المحادثات مع عُمان بشأن ممر عبور مؤقت في هذا الممر المائي الحيوي.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على إيران للاستسلام، حيث هدّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت البلاد بـ"خنق اقتصادي". وتؤكد إيران أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا رغم محادثات ممر العبور.

وتناقش إيران وعُمان إنشاء ممر عبور مؤقت وإزالة الألغام من مضيق هرمز، لكن طهران حذّرت يوم الأربعاء من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يُعاد فتحه ما لم تُنهِ الولايات المتحدة الحرب.

وخلال المحادثات في طهران، ناقش وزيرا خارجية إيران وعُمان "إطارًا مرحليًا" يتضمن إنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق"، وفقًا لبيان صادر عنهما.

وقد سعى البلدان، وكلاهما دولتان ساحليتان تقعان على حدود المضيق، إلى وضع خطة لتنظيم المرور عبره، كما هو موضح في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو.