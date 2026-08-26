ضبط 560 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 560 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات رقابية



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم رصد 560 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و البيانات وغير صالحة للاستهلاك.

ردع مخالفين



وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.