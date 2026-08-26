قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب والرياضة: زياد حجاج غادر بعثة المصارعة في سلوفاكيا دون إبلاغ أي جهة
وزير الصناعة يبحث مع غرفة مواد البناء خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات
بالتفاصيل .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس
التايمز: رئيس الوزراء البريطاني يعاقب المستوطنات
كان فيه سوء فهم.. وزير البترول الأسبق يكشف حقيقة تصدير الغاز لإسرائيل
رولا خرسا تكشف تفاصيل مشادة داخل جهة حكومية: «مفيش راجل محترم يشتم واحدة ست»
انطلاق فعاليات اليوم الأول للبعثة الترويجية للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا
أغلبهم سيدات.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث بوابة الاستثمار بالإسماعيلية
علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟
بالأسماء.. إصابة سائق و14 عاملًا في حادث تصادم أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية
وزير البترول الأسبق يكشف سبب طرح فكرة رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية منذ عام 2010
قبل ما تنزل تشتري.. المكرونة تتراجع بأكثر من 5 جنيهات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 560 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 560 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات رقابية 


كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتم رصد 560 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و البيانات وغير صالحة للاستهلاك.

ردع مخالفين 


وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية بيطرية ردع مخالفين اسماك ورنجة فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اختراق الهاتف

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

المتهمين

القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

ترشيحاتنا

مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم: كنت زعلانة من المسرح.. وخسرت أموالًا بسبب مشروع مسرحي| خاص

Legends

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل «Legends»

عمرو جمال ينتهي من تصوير "الأمير" في الرياض مع أحمد عز وتوبا بويوكستون

عمرو جمال ينتهي من تصوير «الأمير» في الرياض مع أحمد عز وتوبا بويوكستون

بالصور

القوات المسلحة تكرم الفائزين في المسابقة الدينية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن
حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن
حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن

طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد