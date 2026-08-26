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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد الصور

يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد الصور
يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد الصور
أسماء عبد الحفيظ

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة.

يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا

وظهرت يارا السكري في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود طويل، تميز بتصميم لافت أضفى على إطلالتها طابعًا أنيقًا وجذابًا، لتتلقى الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها ومحبيها.

واختارت الفنانة الشابة أن تعتمد على اللون الأسود في إطلالتها، مع تصميم طويل أبرز رشاقتها ومنحها مظهرًا أنيقًا، بينما حرصت على الظهور بتصفيفة شعر ومكياج يتناسبان مع طبيعة الفستان.

وتحرص يارا السكري خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من جلسات التصوير أو المناسبات الفنية، وهو ما يجعل صورها تحظى باهتمام متابعيها بشكل مستمر.

يارا السكري تتصدر التفاعل بإطلالاتها

يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد الصور 

وتأتي إطلالة يارا السكري الجديدة بعد ظهورها مؤخرًا في عدد من الصور التي لاقت تفاعلًا من الجمهور، حيث اعتادت الفنانة على اختيار إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والجرأة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلفت فيها يارا السكري الأنظار بإطلالة مختلفة، إذ سبق أن ظهرت في جلسات تصوير وإطلالات صيفية حازت إعجاب جمهورها، من بينها ظهورها بفستان طويل على شاطئ البحر، وتفاعل معها المتابعون بتعليقات تشيد بجمالها وأناقتها.

أحدث أعمال يارا السكري

وعلى الجانب الفني، تشارك يارا السكري في فيلم «صقر وكناريا»، الذي يجمع الفنان محمد إمام والفنان شيكو، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه خلال موسم صيف 2026.

يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد الصور 

كما شاركت يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي جمعها بعدد من نجوم الفن، من بينهم أحمد العوضي ودرة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت.

وتواصل يارا السكري نشاطها الفني إلى جانب ظهورها المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحظى إطلالاتها باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع تنوع اختياراتها في الأزياء وحرصها على الظهور بصورة مختلفة في كل جلسة تصوير.

يارا السكري يارا السكري بإطلالة سوداء جريئة تشعل السوشيال ميديا تشارك يارا السكري في فيلم «صقر وكناريا» أحدث أعمال يارا السكري

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