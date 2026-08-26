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بالتفاصيل .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتفاصيل .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابات رسمية معممة على جميع مديري مديري مديريات التربية والتعليم ، لإعلان توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2027 لطلاب المدارس وتعميمها بالمدارس قبل بدء الدراسة.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم ؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً “حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

 

May be an image of ‎text that says '‎ផ5ញ) ขัอส ١٦۶۶ ٢/٤٢٢ وزارة التربية التعليم التطيه والتطيم الإدارة المركرية للتعليم العام إدار تنمية مادة الرياضيات توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية ادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2027/2026 اللجنة -1 سمير محمد سعداوى ديدس 2 عماد حسن عمر عما ~ 3 حسين جلال السيد مستشار لرياضيات تد أ/منال عزقول يعتمد،،،، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ثائة شبد اللام خشهج الالارة فرکزية نتحیه نعام واشرد عنش مباشاجلی مبد السلام (خفآجی CamScanner CS‎'‎
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May be an image of ‎ticket stub, blueprint, floor plan and ‎text that says '‎تبع_قصة قتان العمل الأنشطة لتكريبات مراجعة الأنشطة والتدريبت العقيدة ترقمیر ١١/١١/١١١ الابتداتي ۱۹/۱۱/٤ والتقسير الأنشطة رالتربيات القرأن للصفين الأول التكتبيم وا ٢١٢/١٢/١١١١ منور مراجعة من ۲۹/۱۲/ والثلئوة والتلاوة الكوثر مراجعة الحفظ، الأنشطة القران الصلاة .:الصلاة- التلاميڈ العيانات التدربيات ٢٠۲/۱۱/۱۵ لقدريياث الأنصدة السير والشخصيات لهتوج الأنظطة ۲۲/۱٢/۱۲۱٢ الصدق) .والأمالة والأمنة والشخصيات القيم الأخلاق دیسمیر ٢۲۶۶ ۲۰۰۷/ ٢١٩/١۱/۹ ١۳/٣١ تلويم الكتاب ٢١٢/٢/ معتيها كما وردت تفیم ۲٢/٢/ پنابر ۲۰۲۷ والأحديث مستشار التربية الدينية الموجه العلم دجمعة محمد روحه المدة ديمحمود خبرا رنيس الإدارة المركرية للتهليم الهام ملستشاري الواد الدراسية ليشامة ل L ಶದ್కం والمشر مصطفى عبد الصادق عزب فاطلمة الهاد‎'‎‎
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May be an image of ‎floor plan, ticket stub, blueprint and ‎text that says '‎الجفظ الأستة تابع -تليع 5 ۱٤/۱۱/۱ الأنشطة تتدزیدات النتبيم الحبدلی للصنين الأول الثاني الأبتدالي العقيدة ۲۲/۲۳/ الاختبار الشهري الثاني ۰نوفصر١٤.٤ ۲۲/۱١/١١١١ تابع سورة الضعى) صلاة الجماعة جماعة والتلاوة الصلاة مع التلاميد ٢٢٢/۱۱/٨ مسجد العبادات الصير والشخصيات ٢٢//۱/۱ الدعوة الجهرية الأنشطة لتدریبات الله_داو الانشطة السلام الصبير والشخصيات الأنشط ۰٠۲۰/۱۲/۱۲۲ فیدوالاخلاق ليمسمير الناني تلب القيم الأخلاق للصنين الكتاب ۲٢/١٢/۹ تکيم القروع المختلفة ويفهمون معانيه كماة وردت ۲۲٢/۲۲/۲۶ مستٹار التربية الدينية ملحرقة يحفظ التلامي الأبات والأحديث الواردة الموج العام الجدارة المركزية والمشرة قامى مسقشاري المواد الدرايسية دمحمود فؤاد ديجعة خبراء المدة ابر د. شانة شبد المسملام عبد الصادق عزب فلطمة فاطمةبتشار سيه‎'‎‎
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May be an image of ‎floor plan, blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎ح الصف الفراز تلاو وحتظ وتقسیر أجمة الانشطة والتلرييات تابع القران والتفسير براجع الحفظ الأنشطة التدرييات الانشطة التدربيات الداخى /1/.1 ٢٠٣٦ العبادات رنقسیر تلار راجعة الحفظ ١۹/۱٢/٢٨ تايع القرآن والتقسير تلاوةرحفظ وتلسير ۲/۱۱/۱۵ الصور والشخصيات ٥٢ تلاو وجفظ وتقسير ۳۰/۱/۱۲۱۲ تابع القرأن والتفسير الأنشطة والتفسير المسیر الشخصيات ديممير ٢١٠/٢/۹ والشخصيات القيم والاخلاقى الأنشطة الوحدة الأول. جفة الم مراجعة الفصل ٢١٢//۶ .الكتاب وردت ۲۳/۲/۱ الدرنية ملحوظة يحفظ التلامية الأيات والأحاديث الواردةفي الفروع المختلفة ريقهمون معاليها يناير ٢٢٢٧ مسنشر رقیای الإدارة الموكرية والشرق ملی مستشاري الواد الدراسية الموجه_العام مجمعة دمحمود خبراء المكة ساله مکمد اسلام رنيس الصادق فلطمة داري ج- ลลชั่น‎'‎‎
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May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎مستشار تلمية مادة التربية الرياضية والمسكرية التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية للتعليم العام تابع توزیم منهح التربية الرياضية والصحية للمرحلة الابتدائية الصف) الثالث الابتدائي (الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المحتوى التشاط اللشاط اللمهيدي تمرينات الاسبوع اسم الوحدة الشهر ايديكم السابع agan الدرس الثاني الاسرع يكسب الثامن نوفبر ٢٠٢٦ العب واحسب التاسع الدرس الرابع العاشر المكوكي :الجري قعریقات الحادي احرس بيتك اللمهيدي: ديسمیر بالجري ۲٢٢٦ الدرس السادس الثانی شهر سبتصير تنمية المهارات الحركية الاساسية التربية الرياضية والعسكرية بداية مستشار تلمية ،.یعتمد الإدارة للتعليم العام شائه ุ่ยตีอ انسلام خشطس_ر ماتش الهواد الدراسية رنیس الاذارة اشرگزیه نستدیه ممتشازز السلام خماجي( هالة‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎التربية الرياضية والمسكرية مستشار تنمية الابتدائية الصف) الثالث الابتدائي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية للتعليم العام الرياضية والصحية النشاط للعام الدراسي توزيع منهح الفصل) الدراسي المحتوى النشاط التمهيدي الارقام المشي واني والانزان والشتاء الاسبوع اسم الوحدة الشهر الدرس الأول الكونية الاول اللباقة واسترخاه الدرس الثاني: اكتشف مهاراتي الختامي بلوبة الثاني البراير ٢٢٢٧ الحركة الثالث አ حركان البينة فيها الرابع :الطوق تمارين اسارخاء النشاط الختامي لمرينات تهدلة اقوياء نحن الخامس مارس ٢٢٢٧ الموسيقي واستركاء الدرس السادس الفائزون تمريلات السادس راسية ..بعتمد رتيس الإدارة للتعليم العام لای مسبتشاری المواد مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والمسكرية السلام السلامرإفاجي هالة‎'‎‎
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس العام الدراسي الجديد

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