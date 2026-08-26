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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التايمز: رئيس الوزراء البريطاني يعاقب المستوطنات

من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستوطنات
من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستوطنات
محمد على

قالت صحيفة التايمز البريطانية إنه من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستوطنات في الضفة الغربية.

حظر تجاري على السلع المرتبطة بالمستوطنات

وكشفت الصحيفة أن الإجراءات الأكثر صرامة قد تشمل حظرا تجاريا على السلع المرتبطة بالمستوطنات وفرض عقوبات على الأفراد.

وعلقت صحيفة The Times على الأمر بقولها، أنه رغم ذلك، فهناك مخاوف من المقاطعة بسبب خطة بيرنهام بشأن إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن عقوبات على مستوطنات في الضفة الغربية تثير انقساماً داخل حزب العمال، مع تحذير من أن الخطوة قد تنزلق إلى «مقاطعة فعلية» أوسع لإسرائيل.

وأضافت The Times أن العقوبات على المستوطنات في قلب الخلاف داخل حزب العمال وهي اختبار آخر لبيرنهام، هذه المرة في الإصلاح الانتخابي.

صحيفة التايمز البريطانية صحيفة The Times الضفة الغربية رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إسرائيل عقوبات على مستوطنات

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