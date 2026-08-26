إخلاء سبيل صاحب مكتبة شهيرة مقابل كفالة مالية في واقعة هتك عرض فتاة بالمحلة

قررت جهات التحقيق بالنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم إخلاء سبيل صاحب مكتبة شهيرة مقابل كفالة مالية في واقعة هتك عرض فتاة بمنطقة محب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخلاء سبيل صاحب مكتبة



كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة الضحية وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث قسم أول المحلة تمكنت من ضبط صاحب مكتبة شهير بتهمه هتك عرض فتاة بمحيط دار الأيتام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك عاجل من جهات التحقيق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ رسمي من أسرة فتاة تدعي "ن.ا" 18 سنة تتهم صاحب مكتبة شهير بمحيط دار الأيتام بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بناء علي توجيهات اللواء رشاد فاروق واللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إلي مكان البلاغ للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط صاحب مكتبة متهم في الواقعة



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

نفي الاتهام



وبمواجهته انكر اتهامه بالتعدي علي الفتاة وهتك عرضها وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.