موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمتقدمين لشغل عدد (1864) وظيفة إمام وخطيب ومدرس للعمل بوزارة الأوقاف، الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

ودعا الجهاز المتقدمين إلى الالتزام بالموعد والمكان المحددين لهم، وإحضار المستندات والأوراق المطلوبة وفقًا لما هو موضح بتعليمات الإعلان.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات خاصة بالمسابقة.