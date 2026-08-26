أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

توعد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، باتخاذ إجراءات قانونية ضد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأخير بشأنه.

وقال جهاد جريشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بلاغ لمباحث الإنترنت وبلاغ للتزوير والتدليس حقي مش هسيبه مهما كلفني ده».

وكان عصام عبدالفتاح قد اتهم جريشة بعدم الصدق، بعدما قال في تصريحات تليفزيونية إن الحكم الدولي السابق «كذب» بشأن واقعة تحكيمية في مباراة الأهلي وسيراميكا خلال الموسم الماضي.

وأضاف: «فيه محضر لجنة رسمي فيه الحقيقة أنا صادق يا مسيلمة».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلاف بين جريشة وعبدالفتاح، بعد الجدل الذي أثارته التصريحات المتبادلة بين الطرفين خلال الساعات الماضية.