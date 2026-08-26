قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: كل حاجة في الزمالك ضد المنطق.. ومعتمد جمال له دور كبير بالفوز
وسط تصاعد الهجمات.. دوي انفجار يهز مدينة سوران بإقليم كردستان العراق
ماجاسا يغيب عن زد أمام الأهلي بعد تأخر وصول الماسك
ردي سيكون في الملعب.. إمام عاشور يحسم الجدل حول ادعائه الإصابة
تركيا كلمة السر.. تفاصيل اجتماع وزير خارجية سوريا ورئيس الموساد بالأردن
لفتة إنسانية.. هبة مجدي ترد على دعاء الرئيس السيسي لها باحتفالية المولد النبوي
بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية ويتصدر الدوري الإسباني
السفير المغربي بالقاهرة يستقبل الحسين عموتة بعد توليه قيادة الأهلي
إمام عاشور: الأهلي شرف لأي لاعب.. وتعلمت أن يكون الرد داخل الملعب
أذكار النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حراسا من الملائكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الذكر بالقلب أفضل أم باللسان؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترديد الأذكار
ترديد الأذكار
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "هل الذكر في النفس دون تحريك اللسان أفضل من الذكر باللسان؟ وأيهما أفضل: الذكر اللفظي أم الداخلي؟".

هل الذكر في النفس دون تحريك اللسان أفضل من الذكر باللسان؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الذكر القلبي جائز، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإنسان غير قادر على الجهر بالذكر، مثل أثناء العمل أو قيادة السيارة أو في أماكن لا يُناسب فيها رفع الصوت.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الذكر باللسان والذكر بالقلب كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مطلوب، ولا تعارض بينهما، بل يجتمعان في تحقيق المقصود من الذكر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الذكر باللسان ينبغي أن يصاحبه حضور القلب، فلا يكون مجرد ألفاظ تُقال دون تدبر أو استشعار، مؤكدًا أن الأصل في الذكر هو حضور القلب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القلب هو محل الطمأنينة، مستشهدًا بقوله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، مبينًا أن الذكر الحقيقي هو الذي يجمع بين اللسان والقلب معًا، حتى يحقق أثره في حياة الإنسان.

دار الإفتاء الإفتاء الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء الذكر اللفظي هل الذكر في النفس دون تحريك اللسان أفضل من الذكر باللسان هل الذكر بالقلب أفضل أم باللسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

ترشيحاتنا

ولد النبي في عام الفيل

هل ولد النبي محمد في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم من صلى دون وضوء ناسيا.. ما حكم إخفاء عيوب السيارة عند البيع؟.. وهل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الموبايل أو التلفزيون؟

دار الإفتاء

ما حكم تصوير الحوادث قبل إسعاف المصابين؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد