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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صبغ الشيب باللون الأسود للرجال؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: "زوجي عنده 48 سنة، فهل يجوز أن يغير الشيب في شعره باللون الأسود؟ خاصة أن تغيير الشيب سنة؟".

هل يجوز صبغ الشيب باللون الأسود للرجال؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، وكان ذلك باستخدام الحناء أو ما شابهها من الوسائل التي تغير لون الشعر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الأمر كان له بعد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يخرجون للجهاد، وكان تغيير الشيب يعطي انطباعًا بالقوة والشباب، وهو ما يعزز هيبة المسلمين أمام أعدائهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تغيير الشيب في الوقت الحالي يدخل أيضًا في باب التزين، ولا مانع منه، خاصة إذا كان بغرض تحسين الهيئة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن ذلك لا يُعد غشًا، بل هو من حسن المعاشرة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التزين بين الزوجين أمر محمود، مستشهدًا بقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: "إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي"، موضحًا أن هذا النوع من التجمّل يُؤجر عليه الإنسان لما فيه من إدخال السرور وتحقيق المودة.

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