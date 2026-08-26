الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقية انتشار السالمونيلا في مصر .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"،:" هناك متابعة استباقية من وزارة الصحة لأي أحداث مرضية على مستوى العالم ".



وتابع حسام عبد الغفار :" معدلات الترصد الوبائي تؤكد أنه لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر والوضع مستقر ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" لا توجد زيادة في المنحنى الوبائي الخاص بالسالمونيلا "، مضيفا:" لا يجب ان نخلط بين الانتشار الوبائي والوباء ".

ولفت حسام عبد الغفار :" السالمونيلا مرض بكتيري يصيب الجهاز الهضمي وينتقل من طعام أو شراب ملوث وفي بعض الحالات قد يكون هناك إنسان مصاب وقد تنتقل العدوى من فضلات إنسان إلى شخص آخر ".

وتابع حسام عبد الغفار :" وزارة الصحة تترصد كل شيء له علاقة بالمنظومة الصحية ".

