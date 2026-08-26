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طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

لقي شيف بأحد مطاعم الأسماك، مصرعه؛ إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بنطاق قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ بسبب خلافات زوجية وشكها في سلوكه.
 

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول رجل يبلغ من العمر 42 عاما، يعمل شيفا، مصابا بطعنة نافذة في منطقة الصدر، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته.
 

الأجهزة الأمنية تنتقل لمحل الواقعة 

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وزوجته، البالغة من العمر 46 عاما، على خلفية خلافات أسرية، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة، وخلالها تعدت الزوجة على زوجها باستخدام سكين من داخل المطبخ، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.
 

ضبط المتهمة 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ على السكين المستخدم في الواقعة، فيما كشفت التحريات عن وجود شهود على الحادث، من بينهم صديق المجني عليه وابنته البالغة من العمر 16 عاما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

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