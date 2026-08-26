افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الجبن المصري برأس البر

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، فعاليات النسخة الصيفية الثانية من مهرجان «الجبن المصري»، الذي تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، والنائب السيد الغيطاني عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمركز كفر سعد، واللواء السيد الصيرفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية.

وشهد الافتتاح حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين ورواد المدينة، بمشاركة ٣٦ عارضًا من كبرى شركات إنتاج الجبن الدمياطي ومنتجات الألبان، إلى جانب مشاركة عدد من كبرى شركات الألبان من مختلف المحافظات، فضلًا عن مشاركة عدد من منتجي الحلويات التي تشتهر بها محافظة دمياط.

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها عروض لتذوق أنواع مختلفة من الجبن ومنتجات الألبان، وذلك تحت شعار «لبن طبيعي وبس»، بما يسهم في الترويج للمنتجات المحلية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن منطقة اللسان بمدينة رأس البر تستضيف النسخة الصيفية الثانية من مهرجان «الجبن المصري»، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيرًا إلى أن المهرجان يأتي في إطار رؤية المحافظة للربط بين السياحة والصناعة، من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية في واحدة من أبرز المناطق السياحية بالمحافظة.

وأوضح أن المهرجان يمثل فرصة مهمة أمام المنتجين لعرض منتجاتهم والتعريف بها، والتواصل المباشر مع المواطنين ورواد المدينة والتعرف على آرائهم، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وفتح آفاق جديدة لتسويقه، مؤكدًا أهمية استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط الحركة السياحية بمدينة رأس البر.