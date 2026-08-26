تفعيل مركز معلومات شبكات المرافق بدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث بدء إجراءات تفعيل مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط، بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات مرافق الجيزة.

وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والمهندس أحمد منصور نائب رئيس جهاز شبكات الجيزة، والمهندس رجب عيد سلامة نائب مدير العمل الميداني، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه محافظ دمياط الشكر والتقدير للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، على ما يقدمه من أوجه التعاون والدعم الفني لتنفيذ مركز معلومات شبكات مرافق دمياط على الوجه الأمثل، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة المرافق .

واستعرض الاجتماع الدور الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق وأهدافه و أهميته لدعم واتخاذ القرار، حيث يُعد جهة متخصصة في اكتشاف وتحديد مواقع المرافق الموجودة تحت سطح الأرض دون الحاجة إلى أعمال حفر، وإدراجها على خرائط رقمية دقيقة، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية وشبكات المرافق ، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة ومتكاملة لشبكات المرافق، بالاعتماد على أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية والتقنيات العلمية والفنية الحديثة، بما يدعم التخطيط السليم للمشروعات ورفع كفاءة إدارة شبكات المرافق.

كما تناول الاجتماع مراحل التشغيل المقترحة للمركز، ومقترح توزيع الإدارات والأقسام والهيكل التنظيمي، إلى جانب استعراض الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية اللازمة لبدء التشغيل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل المركز ، لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناته في دعم منظومة العمل التنفيذي والحفاظ على شبكات المرافق بالمحافظة.