ماشى عكس .. القبض على سائق سيارة ميكروباص في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو «منتهية التراخيص» وقائدها (سائق «لا يحمل رخصة قيادة، وله معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه إبان سيره بأحد المحاور بالقاهرة «لاختصار الطريق».

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.