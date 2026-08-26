باكستان: عنف المستوطنين بلغ مستويات خطيرة.. وإسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي

اتهم مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية، محذرًا من تصاعد اعتداءات المستوطنين ووصولها إلى مستويات وصفها بالخطيرة.

وقال المندوب الباكستاني، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الاعتداءات المتزايدة في الضفة الغربية تعكس تدهورًا خطيرًا في الأوضاع، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون الموت والدمار رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لا يزال يتطلب استجابة دولية عاجلة.

وشدد مندوب باكستان على ضرورة ألا يظل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مكتوفي الأيدي أمام التطورات الجارية، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام القانون الدولي.

وأضاف أن استمرار الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والاستقرار، ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الصراع وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.