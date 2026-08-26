مشروعات استيطانية| محافظة القدس المحتلة: تعزيزات عسكرية إسرائيلية في محيط قلنديا

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض سيطرتها الأمنية على معهد قلنديا شمال مدينة القدس، مشيرًا إلى استمرار وجود جنود الاحتلال داخل المعهد ومرافقه بالتزامن مع تعزيزات شرطية وعسكرية في المنطقة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ السيطرة على المعهد لن تنتهي قبل تحقيق الأهداف التي تسعى بلدية الاحتلال إلى تنفيذها وعلى رأسها السيطرة على أكثر من 84 دونمًا تابعة للمعهد وإقامة مشروعات استيطانية تابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية.

وتابع، أن المخططات الإسرائيلية تتضمن إقامة مركز جماهيري أو شبابي وتجمع تعليمي يضم مدارس لسكان المنطقة إلى جانب مراكز ترفيهية ومتنزهات وحدائق، مشيرًا إلى أن المدارس ستكون تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال وستُدرّس المنهاج الإسرائيلي بدلًا من المنهاج الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة أن الهدف من هذه المخططات يتمثل في توسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس لتصل إلى مشارف رام الله، لافتًا إلى أن معهد قلنديا لا يبعد سوى مئات الأمتار عن مدينة رام الله.

الاحتلال لم يعد يكتفي بالمناطق التي سيطر عليها

وذكر الرفاعي، أن السيطرة على المعهد تمثل مؤشرًا خطيرًا على أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالمناطق التي سيطر عليها داخل جدار الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن التحرك الحالي يعكس مساعي لتوسيع نطاق السيطرة باتجاه مناطق جديدة.