قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الناجتس الفراخ.
إليك طريقة عمل ناجتس الدجاج:
المكونات:
- 500 جرام صدور دجاج مفرومة
- 1 بيضة
- ½ كوب دقيق
- 1 كوب بقسماط (فتات خبز)
- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)
- زيت للقلي
الخطوات:
1. تحضير المكونات:
- في وعاء، امزج صدور الدجاج المفرومة مع البيضة، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والملح، والفلفل، والبابريكا. اخلط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
2. تشكيل الناجتس :
- باستخدام يديك، شكل خليط الدجاج إلى قوالب صغيرة مستطيلة أو على شكل Nuggets.
3. تجهيز الطلاء:
- ضع الدقيق في طبق، والبقسماط في طبق آخر. يمكنك إضافة قليل من الملح والفلفل إلى البقسماط إذا رغبت.
4. تغليف الناجتس:
- اغمس كل قطعة من الناجتس أولاً في الدقيق، ثم في البيضة المخفوقة، وأخيرًا في البقسماط حتى تغلف جيدًا.
5. القلي:
- سخن زيتًا في مقلاة على نار متوسطة. اقلي قطع الناجتس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب.
6. التجفيف:
- ضع النوجتس على مناشف ورقية لتجفيف الزيت الزائد.
7. التقديم:
- قدّم ناجتس الدجاج مع الصلصات المفضلة لك مثل الكاتشب أو الصلصة الحارة.