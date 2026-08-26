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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الناجتس الفراخ.

إليك طريقة عمل ناجتس الدجاج:

 

 المكونات:

- 500 جرام صدور دجاج مفرومة

- 1 بيضة

- ½ كوب دقيق

- 1 كوب بقسماط (فتات خبز)

- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

- زيت للقلي

 الخطوات:

 

1. تحضير المكونات:

- في وعاء، امزج صدور الدجاج المفرومة مع البيضة، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والملح، والفلفل، والبابريكا. اخلط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

2. تشكيل الناجتس :

- باستخدام يديك، شكل خليط الدجاج إلى قوالب صغيرة مستطيلة أو على شكل Nuggets.

3. تجهيز الطلاء:

- ضع الدقيق في طبق، والبقسماط في طبق آخر. يمكنك إضافة قليل من الملح والفلفل إلى البقسماط إذا رغبت.

4. تغليف الناجتس:

- اغمس كل قطعة من الناجتس أولاً في الدقيق، ثم في البيضة المخفوقة، وأخيرًا في البقسماط حتى تغلف جيدًا.

5. القلي:

- سخن زيتًا في مقلاة على نار متوسطة. اقلي قطع الناجتس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب.

6. التجفيف:

- ضع النوجتس على مناشف ورقية لتجفيف الزيت الزائد.

7. التقديم:

- قدّم ناجتس الدجاج مع الصلصات المفضلة لك مثل الكاتشب أو الصلصة الحارة.

طريقة عمل الناجتس طريقة عمل ناجتس الدجاج ناجتس الدجاج طريقة عمل الناجتس الفراخ

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.طريقة عمل الناجتس
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