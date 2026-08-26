قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الناجتس الفراخ.

إليك طريقة عمل ناجتس الدجاج:

المكونات:

- 500 جرام صدور دجاج مفرومة

- 1 بيضة

- ½ كوب دقيق

- 1 كوب بقسماط (فتات خبز)

- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

- زيت للقلي

الخطوات:

1. تحضير المكونات:

- في وعاء، امزج صدور الدجاج المفرومة مع البيضة، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والملح، والفلفل، والبابريكا. اخلط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

2. تشكيل الناجتس :

- باستخدام يديك، شكل خليط الدجاج إلى قوالب صغيرة مستطيلة أو على شكل Nuggets.

3. تجهيز الطلاء:

- ضع الدقيق في طبق، والبقسماط في طبق آخر. يمكنك إضافة قليل من الملح والفلفل إلى البقسماط إذا رغبت.

4. تغليف الناجتس:

- اغمس كل قطعة من الناجتس أولاً في الدقيق، ثم في البيضة المخفوقة، وأخيرًا في البقسماط حتى تغلف جيدًا.

5. القلي:

- سخن زيتًا في مقلاة على نار متوسطة. اقلي قطع الناجتس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب.

6. التجفيف:

- ضع النوجتس على مناشف ورقية لتجفيف الزيت الزائد.

7. التقديم:

- قدّم ناجتس الدجاج مع الصلصات المفضلة لك مثل الكاتشب أو الصلصة الحارة.